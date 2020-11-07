Сенатор Митт Ромни стал первым республиканцем на этом посту, поздравившим кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах президента США. Он отметил "замечательный характер" будущего главы государства.

Соответствующий пост политик опубликовал в своем Твиттере в субботу, 7 ноября.

"Мы с Энн (Ромни, супруга сенатора - Ред.) поздравляем избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис. Мы знаем их обоих как людей доброй воли и замечательного характера. Мы молимся, чтобы Бог благословил их в грядущие дни и годы", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 5 февраля 2020 года Ромни стал первым в истории сенатором-республиканцем, который проголосовал за смещение президента-республиканца, Дональда Трампа. Он поддержал первую из двух статей импичмента, которая обвиняла главу государства в злоупотреблении властью. Также Ромни открыто поддерживал движение против расизма в США Black Lives Matter, с которым боролся Трамп.

Напомним, вечером в субботу, 7 ноября, мировые информационные агентства сообщили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США. Через некоторое время конкурент Трампа сам объявил, что избран новым президентом.

В свою очередь действующий глава государства пообещал доказать в суде, что выборы в стране, которой он руководит последние четыре года, прошли с многочисленными нарушениями.