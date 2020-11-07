Пока одержавший, по данным СМИ, победу в президентской гонке в США кандидат от демократической партии Джо Байден празднует, действующий глава страны невозмутимо играет в гольф.

Обсуждение не совсем обычного видео прошло в прямом эфире телеканала CBS.

Так, телеканал показал сюжет, на котором Трамп катается на машинке для гольфа на собственном поле в Вирджинии, полностью игнорируя происходящее.

В это время Байден сделал публичное заявление и объявил, что он победил на выборах: "Для меня большая честь и уважение к тому доверию, которое американский народ оказал мне и избранному вице-президенту Харрис. Перед лицом беспрецедентных препятствий проголосовало рекордное количество американцев", - заявил Байден.

В тоже время Трамп уже заявил, что не признает победу Байдена и считает выборы сфальсифицированными.

Как сообщала "Страна", бывший президент США Барак Обама поздравил Джо Байдена, который во время его каденции занимал кресло вице-президента, с победой на выборах главы государства. По словам экс-главы Белого дома, Байдену предстоит решить ряд серьезных проблем в стране.