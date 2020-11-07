Тысячи жителей Нью-Йорка вышли на центральные улицы города, чтобы отпраздновать победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США.

Об этом в субботу, 7 ноября, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

По его словам большое количество американцев собралось, в частности, у Центрального парка и Таймс-сквер. Некоторые из них пришли с транспарантами, плакатами и флагами Соединенных Штатов.

Сторонники Байдена уже начали продавать толстовки и защитные маски с надписью "(Дональд) Трамп и (Майк) Пенс - вон прямо сейчас" в центре города.

Тем временем в Твиттере американской газеты The New York Times уже сообщили, что первая полоса завтрашнего номера будет посвящена победе Байдена над Трампом на президентских выборах.

Напомним, вечером в субботу, 7 ноября, мировые информационные агентства сообщили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США. Через некоторое время конкурент Трампа сам объявил, что избран новым президентом.

В свою очередь действующий глава государства пообещал доказать в суде, что выборы в стране, которой он руководит последние четыре года, прошли с многочисленными нарушениями.