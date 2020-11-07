"Бог сказал убить 15 человек". Появилось видео задержания мужчины, напавшего на людей с ножом в Кривом Роге
Мужчина, который сегодня, 7 ноября, в Кривом Роге зарезал двоих прохожих и ранил еще восемь человек, среди которых и ребенок, заявил, что он является "сыном божьим".
Ролик с его рассказом опубликовал "Первый городской" телеканал.
На видео мужчина утверждает, что является Адамом, сыном божьим и ему Бог сказал убить 15 человек. Также он рассказал о "тетради смерти", спрятанной в рюкзаке, но открыть его никто не сможет "потому что есть судьба". Нападавший заявил, что его зовут Усенко Тарас Сергеевич.
Кроме того, он утверждает, что сегодня в 16:30 самолично явился в полицию с ножом и потребовал остановить его.
Напомним, полиция Кривого Рога задержала мужчину, который зарезал двоих прохожих ножом и ранил еще 8 человек, среди которых и восьмилетний ребенок.
Как сообщала "Страна", в Москве парень напал на полицейских с ножом. Агрессором оказался уроженец Дагестана Аслана Байсунгуров, ранее судимый за похожее преступление и проходивший лечение в психиатрической клинике. К преступлению его якобы подтолкнули "голоса в голове".