Мужчина, который сегодня, 7 ноября, в Кривом Роге зарезал двоих прохожих и ранил еще восемь человек, среди которых и ребенок, заявил, что он является "сыном божьим".

Ролик с его рассказом опубликовал "Первый городской" телеканал.

На видео мужчина утверждает, что является Адамом, сыном божьим и ему Бог сказал убить 15 человек. Также он рассказал о "тетради смерти", спрятанной в рюкзаке, но открыть его никто не сможет "потому что есть судьба". Нападавший заявил, что его зовут Усенко Тарас Сергеевич.

Кроме того, он утверждает, что сегодня в 16:30 самолично явился в полицию с ножом и потребовал остановить его.

Напомним, полиция Кривого Рога задержала мужчину, который зарезал двоих прохожих ножом и ранил еще 8 человек, среди которых и восьмилетний ребенок.

Как сообщала "Страна", в Москве парень напал на полицейских с ножом. Агрессором оказался уроженец Дагестана Аслана Байсунгуров, ранее судимый за похожее преступление и проходивший лечение в психиатрической клинике. К преступлению его якобы подтолкнули "голоса в голове".