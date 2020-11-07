Президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах президента США. Так же глава государства приветствовал скорое вступление в должность вице-президента Камалы Харрис.

Соответствующий пост Зеленский опубликовал в своем Твиттере в субботу, 7 ноября.

"Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис! Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!" - написал президент Украины.

Напомним, ранее с победой на выборах Байдена и его команду поздравили лидеры Канады, Бельгии и других стран.

На фоне этого действующий глава государства Дональд Трамп пообещал доказать в суде, что выборы в стране, которой он руководит последние четыре года, прошли с многочисленными нарушениями.