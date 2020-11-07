В Лейпциге продолжаются митинги против карантина. Фото: Twitter / @x_xjochen

В Лейпциге уже несколько часов продолжаются акции против ужесточения карантина. По данным СМИ, около 20 000 протестующих без масок не соблюдают социальную дистанцию. К вечеру неизвестные в черной одежде начали столкновения с полицией. 

Об этом сообщает Tagesspiegel.

Так, примерно 20 000 протестующих собрались около главных культурных учреждений города в рамках демонстрации "нестандартного мышления" против введения карантинных ограничений. Сначала мелкие драки фиксировались между участниками движения.

Учитывая отсутствие масок и безопасной дистанции, полиция начала требовать, чтобы люди расходились, однако особо агрессивные активисты посчитали это поводом для столкновений с правоохранителями.

"Спасатели неоднократно подвергались нападениям в Лейпциге. Воздержитесь от поджигания пиротехники и бросания в представителей служб предметов!", - указано в сообщении полиции. 

В некоторых местах нападающие используют дымовые шашки. Учитывая высокую опасность заражения, многие журналисты решили покинуть места скопления людей. 

Видео: YouTube / Ruptly

Напомним, в Риме, где ввели комендантский час, недовольные карантинными ограничениями из-за коронавируса итальянцы утроили акцию протеста. Полиция разгоняла демонстрантов при помощи водометов.

Как сообщала "Страна", в Барселоне сотни человек во время протестов против ограничительных мер из-за коронавируса устроили стычки с правоохранителями. 

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