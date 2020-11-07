В Лейпциге уже несколько часов продолжаются акции против ужесточения карантина. По данным СМИ, около 20 000 протестующих без масок не соблюдают социальную дистанцию. К вечеру неизвестные в черной одежде начали столкновения с полицией.

Об этом сообщает Tagesspiegel.

Так, примерно 20 000 протестующих собрались около главных культурных учреждений города в рамках демонстрации "нестандартного мышления" против введения карантинных ограничений. Сначала мелкие драки фиксировались между участниками движения.

Nach Böllerwürfen und Pyrotechnikeinsatz hat sich die Polizei bei der Querdenken-Demonstration um knapp 50 Meter zurückgezogen. Polizei komplett überfordert, wird überrannt. Ungehinderter Angriff auf Pressevertreter. Extrem aggressive Stimmung und Gefahr für Presse. #le0711 pic.twitter.com/xt2KlHWAio — Jüdisches Forum (@JFDA_eV) November 7, 2020

Учитывая отсутствие масок и безопасной дистанции, полиция начала требовать, чтобы люди расходились, однако особо агрессивные активисты посчитали это поводом для столкновений с правоохранителями.

Die „Querdenker“ entscheiden wo es lang geht, die Polizei begleitet. So auch noch nie erlebt. #le0711 pic.twitter.com/M8lkvRaX4K — julius geiler (@glr_berlin) November 7, 2020

"Спасатели неоднократно подвергались нападениям в Лейпциге. Воздержитесь от поджигания пиротехники и бросания в представителей служб предметов!", - указано в сообщении полиции.

В некоторых местах нападающие используют дымовые шашки. Учитывая высокую опасность заражения, многие журналисты решили покинуть места скопления людей.

Видео: YouTube / Ruptly

Напомним, в Риме, где ввели комендантский час, недовольные карантинными ограничениями из-за коронавируса итальянцы утроили акцию протеста. Полиция разгоняла демонстрантов при помощи водометов.

Как сообщала "Страна", в Барселоне сотни человек во время протестов против ограничительных мер из-за коронавируса устроили стычки с правоохранителями.