Бывший президент США Барак Обама поздравил Джо Байдена, который во время его каденции занимал кресло вице-президента, с победой на выборах главы государства. По словам экс-главы Белого дома, Байдену предстоит решить ряд серьезных проблем в стране.

Соответствующее сообщение появилось на странице Обамы в Twitter в субботу, 7 ноября.

"Я очень горжусь тем, что поздравляю нашего следующего президента Джо Байдена и нашу следующую первую леди Джилл Байден. Я также очень горжусь тем, что поздравляю Камалу Харрис и Дуга Эмхоффа (супруга Харрис - Ред.) с революционным избранием Камалы нашим следующим вице-президентом", - заявил бывший президент США.

Он отметил, что на этих выборах американцы показали невиданную ранее активность и как только каждый голос будет подсчитан "избранный президент Байден и избранный вице-президент Харрис одержат историческую и решающую победу".

"Нам повезло, что у Джо есть все, что нужно, чтобы быть президентом, и он уже так себя ведет. Потому что, войдя в Белый дом в январе, он столкнется с рядом чрезвычайных проблем, с которыми никогда не сталкивался будущий президент: бушующая пандемия, несправедливая экономика и система правосудия, демократия и климат, подверженные опасности", - добавил Обама.

"Мишель (Обама, бывшая первая леди США - Ред.) и я с нетерпением ждем возможности помочь нашему следующему президенту и первой леди, чем сможем", - резюмировал экс-глава Белого дома.

Ранее мы сообщали так же, кто из мировых лидеров уже поздравил Байдена с победой на выборах президента США.

Напомним, вечером в субботу, 7 ноября, мировые информационные агентства сообщили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США. Через некоторое время конкурент Трампа сам объявил, что избран новым президентом.

В свою очередь действующий глава государства пообещал доказать в суде, что выборы в стране, которой он руководит последние четыре года, прошли с многочисленными нарушениями.