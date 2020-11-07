Китайское информационное агентство People's Daily, которое финансируется властями КНР, отреагировало на сообщение действующего президента США Дональда Трампа о том, что на выборах главы государства победил именно он, а не демократ Джо Байден.

Twitter-аккаунт издания распространил на своей странице твит Трампа "Я выиграл эти выборы с большим отрывом" с комментарием: "ХаХа", добавив смеющийся эмоджи.

Напомним, вечером в субботу, 7 ноября, мировые информационные агентства сообщили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США. Через некоторое время конкурент Трампа сам объявил, что избран новым президентом.

В свою очередь действующий глава государства пообещал доказать в суде, что выборы в стране, которой он руководит последние четыре года, прошли с многочисленными нарушениями.