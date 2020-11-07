После того как Джо Байден и американские СМИ объявили о победе демократа, а западные партнеры (и Зеленский тоже) поспешили его поздравить еще до подведения официальных итогов выборов, американцы разделились во мнениях на сей счет.

Одни вышли на улицы праздновать победу и подняли флаги в своих домах в честь "нового президента", другие грозятся бунтом и уже выходят протестовать с требованиями пересчета голосов и с плакатами "Остановите воровство".

Что будет теперь происходит в США разбиралась "Страна".

"Зам" Байдена на пробежке, Трамп на гольфе

О победе Байдена в субботу вечером (утром в США) сообщили сразу несколько телеканалов и новостных агентств, по данным которых демократ набрал более 270 выборщиков, необходимых для выигрыша.

При этом, так как никаких официальных данных еще нет, они используют слово "прогноз" относительно своих заявлений о победе Байдена.

Близкий к демократам CNN, естественно, одним из первых сообщил о том, что "Байден победил"

BBC сообщила о "прогнозируемой" победе Байдена

Некоторые СМИ пишут, что Байден взял 290 выборщиков (любопытно, что такую цифру приводит близкий к республиканцам Foх News).

Байден в "Твиттере" уже назвал себя "избранным президентом США", и соцсеть не пометила это как недостоверный контент, что делает со многими твитами Трампа. В "Википедии" также Байдена уже объявили президентом и назвали дату инаугурации 20 января 2021 года.

"Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня лидером нашей великой страны. Работа, которая нам предстоит, будет тяжелой, но я обещаю вам вот что: Я буду президентом для всех американцев - независимо от того, голосовали вы за меня или нет", - написал Байден в "Твиттере".

Появилось видео с Камалой Харрис, кандидатом в вице-президенты при Байдене, темнокожая сенатор с индийско-ямайскими корнями, которая по телефону поздравляет Джо с победой во время пробежки. Харрис была в спортивном костюме и солнцезащитный очках, на фоне - парк и джип.

"Мы сделали это, Джо, ты будешь следующим президентом США", - радостно вещала в трубку сенатор, которую уже объявили первой женщиной вице-президентом США.

Темнокожая сенатор Камала Харрис, которая станет вице-президентом при Байдене, позвонила шефу с пробежки

В 3 ночи по Киеву Байден выступит с обращением к нации.

Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы "ещё не закончились" и обещает отстаивать в суде свои позиции. Он уверяет, что Байден незаслуженно выдает себя за победителя и что на выборах были фальсификации.

"Все мы знаем, что Джо Байден торопится фальшиво позировать в качестве победителя, и почему его союзники в СМИ так пытаются помочь ему: они не хотят, чтобы была раскрыта правда... Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчёта, которого он заслуживает", - говорится в его заявлении.

"Законные голоса, а не новостные СМИ избирают президента", - подытожил Трамп, а в "Твиттере" заявил о своей победе с "большим отрывом".

Сам действующий президент, кстати, пока Байдена в СМИ "короновали", уехал в штат Виргиния (который, кстати, за него проголосовал) в свой гольф-клуб.

И послал вместо себя на пресс-конференцию своего юриста и советника Рудольфа Джулиани - брифинг штабистов Трампа состоялся в Филадельфии, столицы Пенсильвании, где решалась судьба выборов. Джулиани заявил, что выборы были нечестные, что якобы много украли на почтовых голосах, привел свидетелей фальсификаций и пообещал доказать правоту в судах.

Трамп, пока все обсуждали объявленную в СМИ победу Байдена, уехал играть в гольф

Кстати, не все СМИ назвали Байдена президентом, некоторые перестраховались и придумали новый термин - "прогнозируемый президент".

Некоторые уточняют, что результаты пока неофициальные и праздновать рано.

"Джо Байден вышел вперед в большинстве ключевых штатов. Пока это не означает официальную победу: коллегия выборщиков выберет президента США 14 декабря. Более того, действующий президент США Дональд Трамп собирается оспорить результаты выборов в судах. Но шансы на то, что Байден станет следующим президентом США, высоки", - пишет, например, BBC.

Сторонники Байдена выходят праздновать его победу с плакатами "Трамп/Пенс - сейчас же на выход"

Американцы живо обсуждают новость об объявленной в СМИ победе Байдена. При этом сторонники Байдена уже празднуют победу. А вот избиратели Трампа говорят, что еще ничего не решено.

"Наконец-то демократия победила. Трамп ничего не докажет", - радуется Ник Тейлор.

"С нетерпением жду, как демократы заплачут, когда Трамп заберет победу назад. Готов биться об заклад", - пишет Билли Ричардс.

Другие отмечают, что Байден, которого прозвали "знаменосцем социализма" за левые идеи в программе, может удивить даже тех американцев, которые за него голосовали.

"Готовьтесь к коммунизму, и это не будет весело", - прогнозирует Ким Спун.

В соцсетях тем временем набирает популярность хештэг #NotMyPresident, который ставят противники Байдена.

"А вообще, для многих (даже для некоторых членов команды кандидатов) стало неожиданностью, что Байдена уже объявили президентом, казалось, что эти подсчеты затянутся еще как минимум на пару дней (хотя в той же Пенсильвании должны были подвести итоги до 7 ноября, крайний срок был в Северной Каролине - до 12 ноября). Некоторые полагают, что демократы спешили, чтобы "замести следы", другие, однако, считают, что победителя можно было объявить даже раньше. Задержки были из-за массового почтового голосования", - рассказал "Стране" американский журналист из Вашингтона Майкл Митчелл.

Другие эксперты указывают, что появление "прогнозов" СМИ о победе Байдена, после чего сам Байден и заявил о своей победе - это ход демократов, которые опасаются, что Трамп и его команда долгими судами затянут определения официального победителя выборов. И все это время Трамп будет оставаться полноправным президентом.

Поэтому сторонники Байдена и решили сыграть на опережение - не дождавшись еще официальных результатов по Пенсильвании и по другим спорным штатам выдали через СМИ "прогноз" о победе Байдена, чем и запустили процесс ее признания.

Уже сейчас его поздравили ведущие европейские лидеры (Меркель, Макрон, Джонсон), руководители многих других государств и генсек НАТО.

По сути создается ситуация, когда Байден становится "легитимным" по умолчанию еще до подведения итогов выборов. Что должно, по идее, маргинализировать попытки Трампа оспорить результаты выборов в судах.

Что будет дальше

Тем временем команда Трампа действительно собирается, как и обещала, обратиться в суд.

У него есть больше чем месяц - до 14 декабря, пока не проголосует коллегия выборщиков. К этому моменту Верховному суду США понадобится принять принципиальное решение по всем оспариваемым штатам.

Впервые о том, что именно Верховный суд, в котором сейчас шесть из девяти судей являются представителями республиканцев, может обеспечить ему победу на президентских выборах, Трамп заявил еще в конце сентября.

Вскоре после смерти судьи Рут Бейдер Гинсбург президент США представил собственного кандидата - консервативного юриста Эми Кони Барретт.

"Я думаю, что результат выборов будет решаться в Верховном суде, и я считаю очень важным, чтобы у нас было девять судей", - сказал он тогда.

В экспертной среде сомневаются, что Трампу удастся переломить ситуацию в свою пользу.

Согласно федеральным законам, Верховный суд не может рассмотреть ни один иск до тех пор, пока жалобу не рассмотрели все суды низших инстанций - от районных, до судов отдельных штатов, федеральных и апелляционных судов. Единственным исключением из этого правила являются иски, касающиеся территориальных споров между штатами.

Кроме того, выборы США проходят не по единому федеральному закону, а в соответствии с собственными законами различных штатов. Как утверждает в интервью BBC профессор юридического факультета университета штата Огайо Эдвард Фоли, специализирующийся на избирательном законодательстве, Верховный суд может принять к рассмотрению только иски, которые касаются отдельных избирательных бюллетеней.

"Верховный суд вмешается только в том случае, если бюллетени, в подлинности которых есть сомнения, могут повлиять на результат", - говорит он.

По одному из сценариев, если Трампу удастся мобилизовать своих сторонников по всей стране на "Майдан", судебные разборки могут затянуться на неопределённое время и даже перерасти в гражданские столкновения.

Кстати, в истории американских выборов были случаи, когда упорная борьба за какой-то штат приводила к затягиванию выборов.

В 2000 году судьбу голосования решала Флорида, победа в которой отдавала победу Джорджу Бушу или Альберту Гору. Поскольку преимущество республиканского кандидата составило всего тысячу голосов, демократы потребовали ручного пересчета бюллетеней. Он подтвердил победу Буша с перевесом в 0,01%. Спустя месяц после выборов Гор признал свое поражение. Но тогда и такого накала не было.

Да и сейчас для того, чтобы вырвать победу Трампу нужно будет добиться изменения результата не в одном штате, а сразу в нескольких. Что объективно труднее. Также не факт, что его в этом будет до конца поддерживать собственная республиканская партия, в которой у него немало внутренних противников.

Поэтому исход выборов будет зависеть не только от судов, сколько от того, сможет ли Трамп организовать протесты своих сторонников, оказав уличное давление и показать, что далеко не вся страна радуется победе кандидата от демократов.

Ну и конечно стоит дождаться окончание подсчета голосов, чтоб было понятно - побеждает ли на самом деле в спорных штатах Байден, как это прогнозируют СМИ.