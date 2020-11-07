Кандидата в президенты США Джо Байдена, который уже объявил о своей победе на выборах, с избранием на пост главы государства уже поздравили лидеры Канады, Греции, Франции, Британии, Ирландии и Бельгии.

Об этом сообщается в онлайн-репортаже "Страны", посвященном оглашению предварительных результатов выборов в США.

Так, к этой минуте Байдена поздравил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, мэры Лондона и Парижа Садик Хан и Анн Идальго, а также лидеры Греции, Ирландии, Британии, Франции и Бельгии.

А вот МИД Германии высказался обтекаемо - дипломаты приветствовали "ясные цифры" по итогам выборов в США и выразили готовность к сотрудничеству со "следующим правительством" в Вашингтоне.

Напомним, в субботу, 7 ноября, Байден заявил, что избран президентом США. Это произошло после того, как мировые информационные агентства и издания объявили предварительные результаты подсчета голосов в ключевых штатах.

А вот действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его конкурент на выборах от Демократической партии Джо Байден преждевременно объявил о своей победе.