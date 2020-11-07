Появилось видео июньского задержания виновника ДТП на проспекте Науки в Харькове, когда тот пытался убить девушку ударом ножа в грудь.

Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал "Харьков NOW".

"4 июня 2020 года 25-летний нигде не работающий гражданин Йемена около 23.00 возле метро "Научная" напал с ножом на девушку и нанес ей несколько ударов в район грудной клетки", - указано в сообщении.

Отмечается, что тогда суд определил арабу меру пресечения в виде содержания под стражей с суммой залога в размере 105 100 гривен. Залог был внесен и обвиняемый вышел из следственного изолятора.

Напомним, сегодня 7 ноября в сети появилось видео жуткой аварии на проспекте Науки в Харькове, где молодой араб сбил троих людей с ребенком на островке безопасности и покинул место происшествия. Пострадавшие пешеходы ожидали зеленый сигнал светофора на островке безопасности между полосами движения, когда авто резко вильнуло и снесло всех, кто стоял на островке. После аварии водитель пересел в белую "Тойоту", после чего его забрала машина скорой помощи, о травмах водителя пока ничего неизвестно.

Как сообщала "Страна", в Запорожье во время поездки на BMW по набережной трое иностранцев - студентов медвуза спровоцировали боковое столкновение с Nissan, врезались в рекламный щит и загорелись.

Из пылающей машины удалось вытащить только водителя и одну пассажирку авто, еще трое сгорели заживо.