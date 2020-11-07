Кандидат от Демократической партии Джо Байден, который объявил себя избранным президентом США, уже сменил описание в своем Twitter. Теперь оно содержит надпись "избранный президент".

"Избранный президент, муж @DrBiden, гордый отец и дед. Готовы построить лучшее для всех американцев", - гласит надпись в графе "О себе" в Twitter-аккаунте Байдена

Примеру своего соратника в этой кампании также последовала, предположительно, будущая вице-президент США Камала Харрис.

"Избранная вице-президент США. Сенатор, жена, Момала, тетя. Борюсь за людей", - говорится на странице Харрис в соцсети.

Англоязычная статья в Wikipedia про Байдена также претерпела изменения. Теперь там указано, что Байден избранный президент США, Харрис занимает пост вице-президента, а Трамп является бывшим главой Белого дома.

Напомним, "Страна" следит за развитием событий вокруг президентских выборов в США в обновляемом репортаже.

Также мы писали, что действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его конкурент на выборах от Демократической партии Джо Байден преждевременно объявил о своей победе.