Полиция Кривого Рога задержала мужчину, который зарезал двоих прохожих ножом и ранил еще 8 человек, среди которых и восьмилетний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Кривого Рога в Facebook.

По подозрению в убийстве двух человек полиция Кривого Рога задержали 37-летнего мужчину

"7 ноября около 15:20 в полицию поступило сообщение о неизвестном мужчине, который на улице в Металлургическом районе бросался на людей с ножом. Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу", - указано в сообщении.

Нападавшего задержали и доставили в Криворожское отделение полиции. Им оказался местный житель 1983 года рождения.

Против него возбудили уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Москве парень напал на полицейских с ножом. Агрессором оказался уроженец Дагестана Аслана Байсунгуров, ранее судимый за похожее преступление и проходивший лечение в психиатрической клинике. К преступлению его якобы подтолкнули "голоса в голове".

Как сообщала "Страна", в канадском Квебеке вооруженный ножом мужчина набросился на людей, в результате чего двое были убиты. Еще, по меньшей мере, пятеро жертв получили ранения разной степени тяжести. По данным полиции, преступник был одет в средневековый костюм.