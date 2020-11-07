Президент США Дональд Трамп заявил, что его конкурент на выборах от Демократической партии Джо Байден преждевременно объявил о своей победе. Действующий глава государства пообещал доказать факты массовых фальсификаций на выборах в суде с понедельника.

Об этом говорится в обращении Трампа, обнародованном в субботу, 7 ноября.

"Все мы знаем, почему Джо Байден торопится выдать себя за победителя и почему его союзники в СМИ так стараются ему помочь: они не хотят, чтобы правда была раскрыта. Простой факт: эти выборы еще далеко не завершены. Джо Байден не был признан как победитель ни в одном из штатов, не говоря уже о штатах, где проводился обязательный пересчет голосов, или штатах, где наша кампания имеет действительные и законные правовые основания, которые могут определить окончательного победителя", - говорится в сообщении.

По словам Трампа, начиная с понедельника его команда обратится в суд "чтобы гарантировать соблюдение избирательного законодательства и назначение законного победителя"

"Американский народ имеет право на честные выборы: это означает подсчет всех законных бюллетеней, а не подсчет незаконных бюллетеней. Это единственный способ обеспечить полное доверие общественности к нашим выборам. По-прежнему шокирует тот факт, что кампания Байдена отказывается согласиться с этим основным принципом и требует подсчета бюллетеней, даже если они фальсифицированы, сфабрикованы или поданы не имеющими прав избирателями или умершими избирателями. Только сторона, виновная в правонарушении, может незаконно не допускать наблюдателей в комнату для подсчета голосов, а затем бороться в суде, чтобы заблокировать им доступ", - добавил Трамп.

"Так что же скрывает Байден? Я не успокоюсь, пока американский народ не проведет честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия", - резюмировал глава государства.

"Страна" ведет прямую текстовую трансляцию вокруг подсчета голосов на выборах президента США.