Байден заявил, что он победил на выборах президента США
Кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил, что избран президентом США. Команда действующего главы государства Дональда Трампа утверждает, что политик поторопился, заявив о своей победе на выборах.
Об этом в субботу, 7 ноября, сообщили представители обоих кандидатов на президентское кресло.
"Америка, для меня большая честь, что ты выбрала меня руководителем нашей великой страны. Предстоящая нам работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я сохраню веру, которой вы меня наделили", - говорится в сообщении Байдена в Твиттере.
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