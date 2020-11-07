Кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил, что избран президентом США. Команда действующего главы государства Дональда Трампа утверждает, что политик поторопился, заявив о своей победе на выборах.

Об этом в субботу, 7 ноября, сообщили представители обоих кандидатов на президентское кресло.

"Америка, для меня большая честь, что ты выбрала меня руководителем нашей великой страны. Предстоящая нам работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я сохраню веру, которой вы меня наделили", - говорится в сообщении Байдена в Твиттере.

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