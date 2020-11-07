Генпрокуратура поймала двоих сотрудников Департамента стратегических расследований Нацполиции, которые вымогали у главы охранной фирмы компенсацию за невыполнение несуществующего договора.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, двое полицейских требовали от руководителя охранной фирмы 250 000 грн компенсации за якобы невыполнение договоренностей о проведении охраны при сборе урожая зерна, к которой он не имел отношения", - указано в сообщении.

В целом задержанные требовали 250 000 гривен, однако после передачи первого платежа в размере 85 тысяч подозреваемых задержали на месте. Мужчины пытались сбежать, однако правоохранители поймали их. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины сорвали коррупционное назначение на руководящую должность в Министерстве обороны. Престижным местом торговала жительница Киева.

Как сообщала "Страна", следователь одного из отделов Главного управления Национальной полиции в Запорожской области требовал от гражданина взятку в размере 3 000 долларов США. За эти деньги правоохранитель обещал не препятствовать закрытию против него дела.