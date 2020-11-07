Американские СМИ объявили о победе Байдена на выборах президента США
После того, как действующий президент Трамп публично объявил себя победителем выборов, последовали заявления крупнейших СМИ США.
По их прогнозам на выборах побеждает демократ Джо Байден, который выигрывает выборы в ключевом штате Пенсильвания и получает минимум 273 голоса выборщиков. Что обеспечивает ему победу в гонке.
Такой прогноз дает CNN, BBC, NBC и ряд других СМИ.
А AP прогнозирует, что Байден победит не только в Пенсильвании, но и в Аризоне (11 голосов выборщиков) и наберет 284 из необходимых 270 голосов выборщиков.
Телеканал Fox News прогнозирует, что Байден наберет 290 голосов выборщиков.
Сам Трамп заявил, что не признает победу Байдена и что не СМИ будут определять, кто победил на выборах в США.
Ранее "Страна" сообщала, что у Трампа готовятся оспорить выборы в общефедеральном масштабе.
Так же мы рассказывали, что крупнейшие СМИ США начали готовить американскую аудиторию к поражению Трампа на президентских выборах.
Кроме этого мы сообщали, что Трамп назвал итоги голосования в Пенсильвании полностью фальсифицированными.