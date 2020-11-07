После того, как действующий президент Трамп публично объявил себя победителем выборов, последовали заявления крупнейших СМИ США.

По их прогнозам на выборах побеждает демократ Джо Байден, который выигрывает выборы в ключевом штате Пенсильвания и получает минимум 273 голоса выборщиков. Что обеспечивает ему победу в гонке.

Такой прогноз дает CNN, BBC, NBC и ряд других СМИ.

А AP прогнозирует, что Байден победит не только в Пенсильвании, но и в Аризоне (11 голосов выборщиков) и наберет 284 из необходимых 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News прогнозирует, что Байден наберет 290 голосов выборщиков.

Сам Трамп заявил, что не признает победу Байдена и что не СМИ будут определять, кто победил на выборах в США.

Ранее "Страна" сообщала, что у Трампа готовятся оспорить выборы в общефедеральном масштабе.

Так же мы рассказывали, что крупнейшие СМИ США начали готовить американскую аудиторию к поражению Трампа на президентских выборах.

Кроме этого мы сообщали, что Трамп назвал итоги голосования в Пенсильвании полностью фальсифицированными.