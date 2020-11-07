Российский политик и ведущая ток-шоу Ксения Собчак встретилась в турецком Стамбуле с бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом.

Соответствующие фото были опубликованы в Instagram-аккаунте стамбульского ресторана Seven Hills.

"Сегодня у нас был специальный гость: спасибо Ксении Собчак за посещение", - указано в сообщении.

На фото Андрей Богдан мило общается с Собчак на веранде ресторана с панорамными окнами и видом на море. Собчак при этом улыбается в камеру с завязанным на голове платком, оба сидят за столом без масок.

Напомним, в Госбюро расследований закончился допрос экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, который длился полтора часа. Богдан заявил, что его допрашивали в качестве свидетеля, относительно его интервью Дмитрию Гордону, а именно по делу о задержанных в Беларуси "вагнеровцах".

"Страна" ранее подробно рассказывала об этом интервью.