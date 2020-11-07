Стрелявший в православного священника из охотничьего ружья в Лионе 31 октября мужчина признался, что совершил нападение, желая отомстить супруге за измену.

Об этом в субботу, 7 ноября, информирует газета Parisien.

Сообщается, что сегодня следователям судебной полиции задержали мужчину по подозрению в нападении на священнослужителя. По версии следствия, стрелком оказался 40-летний гражданин Грузии. Также была задержана его жена, уроженка России.

Мужчина признался в совершении нападения, и объяснил, что оно было связано с изменой - его жена якобы была любовницей пострадавшего священника. При этом преступник заявил, что не хотел убивать священнослужителя.

Кроме того, он признался, что выбросил оружие в реку Сону. Следователи проверяют эти данные. Во время обысков у него дома обнаружили оружие, но оно не использовалось при совершении преступления. Задержанный уже был в поле зрения полиции в связи фактом вождения автомобиля без водительских прав и незаконным хранением оружия.

Тем временем раненный священник уже пришел в себя и также заявил, что причиной нападения на него могла стать ревность мужа одной из его любовниц. Супруга нападавшего признала, что у нее была любовная связь со священником. Тем не менее она уверяет, что ничего не знала о намерениях своего мужа.

Напомним, в день теракта, 31 октября, мэр Лиона Грегори Дусэ заявлял, что "ни одна из версий случившегося не исключается", в том числе и версия теракта.

Ранее мы писали, что правоохранители задержали мужчину по подозрению в расстреле священника, однако доказательств совершения им преступления найти не удалось.