В сети появилось видео жуткой аварии на проспекте Науки в Харькове, где молодой парень арабского происхождения сбил троих людей с ребенком на островке безопасности и покинул место происшествия.

Соответствующие ролики опубликовал Telegram-канал "Труха Харьков".

"Только что на пр. Науки водитель сбил троих людей и съеб@лся. Среди пострадавших есть ребенок", - указано в сообщении.

Как можно увидеть на видео, пострадавшие пешеходы ожидали зеленый сигнал светофора на островке безопасности между полосами движения, когда авто резко вильнуло и снесло всех, кто стоял на островке. После аварии водитель пересел в белую Тойоту, после чего его забрала машина скорой помощи, о травмах водителя пока ничего неизвестно.

Сейчас женщина, которая на момент ДТП была в красной куртке (видно на ролике) находится в крайне тяжелом состоянии, у ребенка врачи зафиксировали перелом ноги и руки, у мужчины переломаны ноги, все экстренно госпитализированы.

Отмечается, что водитель находится в поле зрения полиции по статье 296 ККУ (Хулиганство), однако был выпущен из следственного изолятора под залог в 100 тысяч гривен. Как утверждают авторы канала, тогда парень напал на кого-то с ножом и даже ранил. Было опубликовано фото его друзей, которые так же якобы не чисты перед законом.

Напомним, в Московском районе Харькова, на улице Гвардейцев Широнинцев, в пятницу, 6 ноября, столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадали пять человек.

Как сообщала "Страна", в Киеве на мосту Патона, который накануне "минировали" по неизвестной причине, случилось ДТП.