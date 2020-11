Несколько консервативных американских изданий, которые активно поддерживали президента США Дональда Трампа и республиканскую партию, начали готовить публику к его поражению на выборах, а некоторые даже открыто призвали его с честью признать поражение.

Такие выводы сделали журналисты The Guardian.

Так, телеканал Fox News, а также ведущие таких известных республиканских изданий как The Wall Street Journal и The New York Post пытаются "предупредить своих читателей и зрителей, что Дональд Трамп, возможно, проиграл президентские выборы", в редакции также предполагают, что новости газет "тесно координируются".

Так, ведущая Fox News, Лаура Ингрэм, которая присутствовала на съезде Республиканской партии в 2016 году и, по некоторым сообщениям, могла стать пресс-секретарем в Белом доме, посоветовала Трампу с "достоинством и самообладанием" признать поражение "если и когда оно будет иметь место".

"Пора смириться с неблагоприятным исходом этих выборов, и мы надеемся, что этого никогда не произойдет, но если и когда это произойдет, президент Трамп должен сделать это с той же грацией и хладнокровием, что он продемонстрировал в этой ратуше с Саванной Гатри. Так много людей отметили его тон и присутствие. Это именно то, что ему нужно. Теперь проигрыш, особенно когда ты считаешь, что процесс был несправедливым, это удар ниже пояса. Но наследие президента Трампа станет более значительным, только если он сосредоточится на продвижении страны вперед", - сказала она.

