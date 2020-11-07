При крушении легкомоторного самолета под Люберцами Московской области вместе с российский телеведущим Александром Колтовым погибла и его супруга. Очевидцы трагедии пытались потушить загоревшийся летательный аппарат, но было уже слишком поздно - пара скончалась на месте.

Об этом в субботу, 7 ноября, информирует Телеграм-канал Mash.

Сообщается, что 41-летний телеведущий Александр Колтовой летел на самолете "Сесна" вместе с женой с аэродрома Мячково в Рыбинск. О неполадках двигателя он сообщил по радиосвязи, после чего стал искать место для аварийной посадки. Тележурналист попытался приземлиться на пустыре, однако самолет потерпел крушение.

Очевидец происшествия рассказал, что наблюдал взрыв, когда подъезжал к дому на машине. На месте трагедии находились люди с автомобильными огнетушителями, но спасти экипаж самолета не удалось.

Также в сети появилось предсмертное видео Колтового. На этих кадрах телеведущий показывает самолет, полет на котором стал последним в его жизни и жизни его супруги.

Ранее мы публиковали видео сегодняшней трагедии в Подмосковье.

Также "Страна" рассказывала о творческом пути погибшего Александра Колтового.