Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что Трехсторонняя группа по урегулированию ситуации на Донбассе рассмотрит план действий по прекращению войны на Донбассе на следующей неделе.

Об этом в субботу, 7 ноября, сообщила пресс-служба президента.

"Если мы говорим о Трехсторонней контактной группе, последние события этой недели - Украина представила свой план действий, который направлен госпоже Грау (представителю ОБСЕ - Ред.) в ТКГ. То есть этот план действий предусматривает все необходимые условия для прекращения войны на Донбассе. Поэтому я надеюсь, что он начнет рассматриваться уже на следующей неделе", - отметил руководитель ОП.

Также Ермак заявил, что во вторник, 10 ноября, продолжится работа ТКГ в формате видеоконференции.

"А 13 ноября мы договорились о проведении видеоконференции советников в "нормандской формате". Я думаю, что мы тоже рассмотрим предложение украинской стороны. Продолжим говорить и в одном формате, и во втором о таких важных вещах, как возвращение наших людей, которые сегодня незаконно удерживаться на неподконтрольной территории", - уточнил Ермак.

Напомним, политической группе ТКГ по Донбассу поручили разработать план активации урегулирования конфликта в конце октября.

В свою очередь в Кремле новое предложение Киева по Донбассу назвали противоречащим Минским соглашениям.