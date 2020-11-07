У Зеленского надеются, что ТКГ рассмотрит план по Донбассу на следующей неделе
Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что Трехсторонняя группа по урегулированию ситуации на Донбассе рассмотрит план действий по прекращению войны на Донбассе на следующей неделе.
Об этом в субботу, 7 ноября, сообщила пресс-служба президента.
"Если мы говорим о Трехсторонней контактной группе, последние события этой недели - Украина представила свой план действий, который направлен госпоже Грау (представителю ОБСЕ - Ред.) в ТКГ. То есть этот план действий предусматривает все необходимые условия для прекращения войны на Донбассе. Поэтому я надеюсь, что он начнет рассматриваться уже на следующей неделе", - отметил руководитель ОП.
Также Ермак заявил, что во вторник, 10 ноября, продолжится работа ТКГ в формате видеоконференции.
"А 13 ноября мы договорились о проведении видеоконференции советников в "нормандской формате". Я думаю, что мы тоже рассмотрим предложение украинской стороны. Продолжим говорить и в одном формате, и во втором о таких важных вещах, как возвращение наших людей, которые сегодня незаконно удерживаться на неподконтрольной территории", - уточнил Ермак.
Напомним, политической группе ТКГ по Донбассу поручили разработать план активации урегулирования конфликта в конце октября.
В свою очередь в Кремле новое предложение Киева по Донбассу назвали противоречащим Минским соглашениям.