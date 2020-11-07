У Азербайджана нет военных целей на территории Армении, а сообщения об обстреле окрестностей армянского города Гафан не соответствуют действительности.

Об этом в субботу, 7 ноября, информирует пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Распространенная армянской стороной новость о якобы обстреле с территории Губадлинского района Азербайджана села Давид-Бек вблизи города Гафан Армении является провокационной дезинформацией", - говорится в сообщении.

Представители ведомства добавили, что армянские военные сегодня обстреляли взятые под контроль Азербайджана села Губадлинского района непризнанной Нагорно-Карабахской республики и позиции азербайджанских военных. В Минобороны подчеркнули, что принимают адекватные меры в отношении огневых точек противника в пределах границ Азербайджана.

"В очередной раз заявляем, что Азербайджан не имеет никакой военной цели на территории Армении", - отметили в Минобороны.

Ранее сегодня омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли два села в Сюникской области на юге республики.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале наступления на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В ведомстве сообщили, что проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР).

С тех пор Армения и Азербайджан уже трижды садились за стол переговоров. Сторонам удавалось договориться об установлении перемирия в различных форматах, однако спустя короткое время после подписания соответствующих соглашений военные действия в районе Нагорного Карабаха возобновлялись.