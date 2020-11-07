В Сумской области группа реагирования патрульной полиции задержала мужчину с гранатой, который угнал автомобиль у таксиста.

Видео задержания опубликовала пресс-служба полиции региона в YouTube.

Как видно на записи, преступник пытался скрыться от машины патрульных. Но правоохранителям удалось его догнать и задержать.

Теперь злоумышленнику грозит тюремный срок за разбойное нападение.

Напомним, ранее появилось видео погони полицейских по ночному Киеву за пьяным мотоциклистом без шлема. Задержанный проявлял признаки алкогольного опьянения, результаты алкотеста показали 2,98 промилле, что превышает норму почти в 15 раз.

Также мы писали, что в Кривом Роге полицейские устроили погоню за "Москвичом", который протаранил их авто и пытался скрыться. Остановить нарушителя удалось только стрельбой.