Американский президент Дональд Трампа заявил, что результаты голосования в Пенсильвании были сфальсифицированы.

Об этом глава страны написал в Тwitter в субботу.

"Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 20.00 во вторник, в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах с крайне небольшим разрывом", - написал Трамп.

При этом он не привел дополнительных пояснений и сеть пометила это сообщение как не совсем достоверное.

Напомним, 3 ноября в США состоялись президентские выборы. Претендентами на пост главы страны являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

"Страна" внимательно следит за тем, как в США уже четвертые сутки продолжается подсчет голосов после выборов президента.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал добиваться, чтобы "незаконные бюллетени" не считали.