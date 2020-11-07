Правоохранители в Луганской области задержали 23-летнего преступника, который при помощи газового баллона и электрошокера пытался взорвать банкомат.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

"Полицейские задержали 23-летнего жителя Северодонецка, который с помощью газового баллона и электрошокера пытался взорвать банкомат", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел рано утром сегодня, 7 ноября. Задержать горе-вора удалось благодаря сигнализации, расположенной на фасаде торгового центра, который находится на улице Гвардейской в Северодонецке.

Теперь мужчине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. До этого он привлекался к ответственности по статье, связной с наркотическими веществами.

Напомним, в Киеве из банкомата, который находится в детской поликлинике, украли кассеты с деньгами на общую сумму 280 000 гривен. Произошло преступление в Подольском районе.

Также "Страна" рассказывала, что 12 октября в Сумской области задержали мужчину и женщину, которые пытались подорвать и ограбить банкомат ПриватБанка. По информации Нацполилии, злоумышленниками оказались 31-летний мужчина и 17-летняя девушка.