В конце года российская ракета "Союз-СТ-А" доставит на орбиту с космодрома Куру во Французской Гвиане военный спутник CSO-2. Это будет сделано в интересах Франции, которая является членом НАТО.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Как сообщил собеседник агентства, запуск ракеты с космическим аппаратом оптико-электронной разведки запланирован на 28 декабря.

Отмечается, что изначально старт носителя с военным спутником намечался на апрель, но был перенесен из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат-МТ" и закрытия космодрома Куру из-за коронавируса.

В июне 2018 года агентство, ссылаясь на источник в европейской космической отрасли, сообщило, что Европа к 2023 году допускает отказ от коммерческих запусков российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с экваториального космодрома Куру в пользу разрабатываемой собственной ракеты "Ariane 6" в версии с двумя боковыми ускорителями.

Напомним, ранее сообщалось, что компания SpaceX запустила на орбиту Земли третью за месяц партию спутников Starlink.

Также мы писали, что сломанный российский спутник "Монитор-Э1" упал в океан после 9 лет бесполезного полета.