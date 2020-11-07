Неподалеку от российского города Люберцы в Московской области в субботу, 7 ноября, совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, в результате погибли два человека.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

"Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в поле возле города Люберцы в Московской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ЧП погибли два человека, а вероятной причиной трагедии называют неисправный двигатель.

До этого мы рассказывали, что в России произошло очередное авиационное ЧП. Самолет Ан-2 с шестью людьми на борту (2 пилота и 4 пассажира), вылетел из поселка Кырен в Бурятии в Иркутскую область и перестал выходить на связь.

Ранее "Страна" сообщала, что в Магадане при взлете рухнул Ан-2, 14 человек в больницах.