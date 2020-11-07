Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко рассказал, какие главные симптомы коронавируса проявляются у людей во время второй волны пандемии.

Об этом он заявил в интервью журналисту Антону Красовскому, видео опубликовано в YouTube.

Так, по его словам, чаще всего у больных проявляется устойчивая к жаропонижающим препаратам лихорадка с температурой более 38 градусов и одышка с частотой дыхания больше 28 вдохов в минуту при норме 16-20.

Кроме того, наблюдается снижение сатурации (насыщенность крови кислородом) до уровня меньше 92 процентов при норме 98-99 процентов.

Напомним, ранее врачи назвали новый симптом коронавирусного заражения. Он связан со слухом.

Также мы писали, что Минздрав назвал три симптома для госпитализации больных с ковидом.