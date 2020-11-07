"Для меня он был как будто камертоном". Шнуров посвятил новый стих умершему Жванецкому
Российский музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное сатирику Михаилу Жванецкому, который умер в пятницу, 6 ноября.
Соответствующий пост он сделал у себя на странице в Instagram.
Так, Шнуров, который часто публикует в своем блоге стихи, посвященные разным событиям, отреагировал на смерть Жванецкого:
"Сегодня умер Михаил Жванецкий.
Великий дядя, просто дядя Миша.
Ребячился он с нами не по-детски.
И всяк о нем и вспомнит, и напишет,
Согласно случаю, прискорбным тоном, —
Мол с ним ушла огромная эпоха...
А для меня он был как будто камертоном,
И по нему, что хорошо, что плохо,
Я мерил, а теперь, пожалуй,
И не по-кому. Нет авторитета.
Не стало капли самой важной малой,
Сломалось главное, то, что под сердцем где-то".
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Сегодня умер Михаил Жванецкий. Великий дядя, просто дядя Миша. Ребячился он с нами не по-детски. И всяк о нем и вспомнит и напишет, Согласно случаю, прискорбным тоном, - Мол с ним ушла огромная эпоха... А для меня он был как-будто камертоном, И по нему что хорошо, что плохо Я мерил, а теперь, пожалуй, И не по-кому. Нет авторитета. Не стало капли самой важной малой, Сломалось главное, то что под сердцем где-то.
Напомним, Михаил Жванецкий умер в пятницу, 6 ноября. Причиной смерти знаменитого юмориста и сатирика стал возраст и болезни. По словам сатирика Семена Альтова, в последнее время Жванецкий плохо ходил.
Как сообщала "Страна", церемонии прощания с сатириком Михаилом Жванецким не будет из-за пандемии коронавируса.