Российский музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное сатирику Михаилу Жванецкому, который умер в пятницу, 6 ноября.

Соответствующий пост он сделал у себя на странице в Instagram.

Так, Шнуров, который часто публикует в своем блоге стихи, посвященные разным событиям, отреагировал на смерть Жванецкого:

"Сегодня умер Михаил Жванецкий.

Великий дядя, просто дядя Миша.

Ребячился он с нами не по-детски.

И всяк о нем и вспомнит, и напишет,

Согласно случаю, прискорбным тоном, —

Мол с ним ушла огромная эпоха...

А для меня он был как будто камертоном,

И по нему, что хорошо, что плохо,

Я мерил, а теперь, пожалуй,

И не по-кому. Нет авторитета.

Не стало капли самой важной малой,

Сломалось главное, то, что под сердцем где-то".

Напомним, Михаил Жванецкий умер в пятницу, 6 ноября. Причиной смерти знаменитого юмориста и сатирика стал возраст и болезни. По словам сатирика Семена Альтова, в последнее время Жванецкий плохо ходил.

Как сообщала "Страна", церемонии прощания с сатириком Михаилом Жванецким не будет из-за пандемии коронавируса.