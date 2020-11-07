Появились фото и видео митинга националистов с виселицей у дома главы Конституционного суда
Под зданием главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого завершился митинг националистов, которые с собой на автопробег взяли передвижную виселицу.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Так, прибыв на место, "активисты" больше спорили с правоохранителями, чем проводили само мероприятие. Оно ограничилось тремя-четырьмя выступлениями, зажиганием файеров и криками "Слава Украине".
Не обошлось и без потасовок – отдельные участники акции пытались прорвать кордон у дома Тупицкого, выкрикивая: "Это территория Украины".
У дома главы Конституционного суда Александра Тупицкого прошел митинг. Фото: Страна
По окончанию протестующие разобрали виселицу и отправились по домам.
У дома главы Конституционного суда Александра Тупицкого прошел митинг. Видео: Страна
Напомним, сегодня председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин объявил о начале автопробега к дому главы Конституционного суда Александра Тупицкого.
"Страна" подробно следила за тем, что происходило у дома Тупицкого.