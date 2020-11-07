Министерство здравоохранения из-за значительных темпов распространения коронавирусной инфекции будет предлагать ввести карантин выходного дня.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", передает пресс-служба ведомства в Телеграме.

"Нам необходимо находить баланс учитывая экономическую ситуацию и распространения коронавирус. Нам это удалось на определенном этапе за счет адаптивного карантина. А сейчас, несмотря на ураганные темпы распространения Covid-19, мы будем предлагать усиленный карантин выходного дня (суббота–воскресенье) и установление общей "оранжевой" зоны с четкими ограничениями относительно работы определенных заведений", – отметил министр.

Как считает Степанов, инициированные ограничения при условии их соблюдения позволят разорвать цепь передачи и распространения коронавирусной болезни, сохраняя при этом функционирование экономики.

Напомним, ранее Степанов рассказал, что в Украине Кабмин может ввести карантин выходного дня уже на следующей неделе.

Также мы писали, что глава Минздрава назвал ответственных за контроль карантина выходного дня в Украине. Это местная власть.