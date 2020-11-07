После инцидента в Харькове полиция начнет охранять все представительства Азербайджана и Армении в Украине
Полиция Украины начнет охранять все официальные представительства Азербайджана и Армении в стране после того, как в Харькове обстреляли здание консульства Азербайджана.
Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.
"Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу", - заявил Клименко.
Это решение было принято в связи с обстрелом здания консульства Азербайджана в Харькове.
"Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкому преступлению, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства", - подчеркнул Клименко.
Напомним, ранее сообщалось, что здание почетного консульства Азербайджана в Харькове подверглось обстрелу в ночь на 7 ноября. Неизвестные шесть раз выстрелили по дверям и окнам здания. В результате никто не пострадал, так как ночью внутри никого не было.
Камеры консульства зафиксировали, что нападавшими были два человека. В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 2 гильзы и 3 остатка металла от пули. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Ереване заявили об обстреле Азербайджаном территории Армении.