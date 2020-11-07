Полиция Украины начнет охранять все официальные представительства Азербайджана и Армении в стране после того, как в Харькове обстреляли здание консульства Азербайджана.

Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

"Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу", - заявил Клименко.

Это решение было принято в связи с обстрелом здания консульства Азербайджана в Харькове.

"Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкому преступлению, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства", - подчеркнул Клименко.

Напомним, ранее сообщалось, что здание почетного консульства Азербайджана в Харькове подверглось обстрелу в ночь на 7 ноября. Неизвестные шесть раз выстрелили по дверям и окнам здания. В результате никто не пострадал, так как ночью внутри никого не было.

Камеры консульства зафиксировали, что нападавшими были два человека. В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 2 гильзы и 3 остатка металла от пули. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Ереване заявили об обстреле Азербайджаном территории Армении.