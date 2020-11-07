Международная организация продовольствия FAO, которая входит в структуру ООН, предупредила о критической ситуации с голодом в таких странах, как Буркина-Фасо, Нигерия, Южный Судан и Йемен.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так, в докладе уточняется, что во всех указанных странах происходят вооруженные конфликты, что существенно усугубляет ситуацию с продовольственной безопасностью для местного населения.

Кроме того, еще 16 стран находятся в группе высокого риска роста относительно голода. Это Венесуэла, Гаити, Афганистан, Сирия, Ливан, Судан, Эфиопия, Сомали, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Мали, Нигер, Камерун, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Зимбабве.

"Мы находимся на катастрофическом повороте. И снова мы сталкиваемся с риском голода одновременно в четырех разных частях света. Когда мы объявляем о голоде - это означает, что уже потеряно много жизней. Если мы подождем, чтобы узнать это наверняка, люди будут уже мертвы", - рассказала директор FAO по чрезвычайным ситуациям Маргарита ван дер Вельден.

До этого мы рассказывали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Организация объединенных наций (ООН) заявили о росте заболеваемости полиомиелитом и кори среди детей в странах третьего мира из-за приостановок медицинских программ в таких государствах на фоне пандемии коронавируса.

Также мы писали, что Нобелевскую премию мира в 2020 году присудили за борьбу ООН с голодом.