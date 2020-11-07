Во Франции более половины (57%) мусульман до 25 лет считают, что законы шариата выше государственных.

Об этом свидетельствуют данные института общественного мнения Ifop, передает "Valeurs".

Сообщается, что 57% молодых мусульман предпочитают жить по религиозным законам. Эта цифра выросла на 10% по сравнению с 2016 годом. Среди католиков подобным образом приоритеты расставили всего лишь 15%.

Также разделились мнения у мусульман и католиков о демонстрации карикатур на религиозных деятелей школах. Среди мусульман это допустила только треть, у христиан - 80%. Кроме того, 81% мусульман выступают за введение отдельных "женских часов" в бассейнах, среди католиков и атеистов этого хотят около 20%. Кроме того, 82% мусульман хотят изучения арабского языка в школах, что поддерживают 18% католиков.

Отмечается, что всего во Франции сейчас насчитывается 5,7 миллиона приверженцев ислама (около 9% от всего населения).

Напомним, ранее Франция объявила максимальный уровень террористической угрозы из-за атак мусульман.

29 октября, во французском городе Ницца произошло нападение в храме. Мужчина, вооруженный ножом, ранил троих человек. Одного он обезглавил. Второго заколол насмерть. Третьего догнал и вонзил в него лезвие. Помимо этого, ранены еще двое граждан.