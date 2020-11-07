Ученые в Японии нашли в помете летучих мышей, которые обитают на территории страны, вирус, похожий на Covid-19.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Так, эксперты из Токийского университета выявили, что он на 81,5 процента идентичен коронавирусу SARS-CoV-2. В опытах использовались биоматериалы летучих мышей, собранные семь лет назад. Во время клинических испытаний было установлено, что обнаруженная форма вируса не передается человеку.

Как отмечается, японские ученые первые нашли у местных животных вирус с таким высоким процентом идентичности новому коронавирусу. При этом у летучих мышей, обитающих в Китае, специалисты уже выявляли вирусы, которые на 95 процентов и выше идентичны SARS-CoV-2.

Напомним, ранее ученые в России обнаружили коронавирус у летучих мышей.

Также мы писали, что вирусолог заявил, что следующей передачи коронавируса от летучих мышей можно ждать долго.