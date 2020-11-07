Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Зиновий Андрийович решил написать заявление о сложении своих полномочий после того, как его избрали на пост главы города Надворная в Ивано-Франковской области.

Об этом политик сообщил у себя на странице в Facebook.

Так, согласно данным Центральной избирательной комиссии, за Андрийовича проголосовали 7 097 избирателей (62,24%). Уточняется, что исполняющий обязанности мэра города Тарас Пекарский в выборах не участвовал.

Напомним, о планах сложить мандат нардеп-мажоритарщик от "Слуги народа" Зиновий Андреевич рассказал еще в конце октября. Специально для этого он опубликовал ролик, в котором поблагодарил избирателей за доверие.

Также мы сообщали, что в ЦИК допустили проведение второго тура местных выборов в некоторых городах даже в декабре.