Сегодня, 7 ноября, в Минске силовики задержали два десятка участников "марша медиков", который организовала белорусская оппозиция.

Об этом пишет Телеграм-канал "Наша нива".

Так, около 20 человек были задержаны около городской больницы №1, среди них были медики. "Людей в белых халатах доставили к машинам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к собравшимся около Городской клинической больницы №1 подошла группа бойцов ОМОН, которые приехали за час до начала акции. Силовики стали уводить медиков в микроавтобусы и в результате забрали всех протестующих.

Милиция Минска подтвердила факт задержания. "Несколько человек доставлено в территориальное РУВД для разбирательства", - сообщила официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич.

Напомним, ранее Лукашенко пообещал жесткие действия против участников Беломайдана.

Также мы писали, что на прошлой неделе в Минске милиция стреляла в воздух во время акции протеста.