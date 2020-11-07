По состоянию на утро субботы, 7 ноября, в рядах Вооруженных сил Украины лабораторно подтвердились 216 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ у себя на странице в Facebook.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 216 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Сovid-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 46 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на лечении дома находится 170 человек, в том числе 33 военнослужащих и 9 работников ВСУ в Киевской области. Во Львовской области коронавирусом заболели 20 военнослужащих. Еще 16 случаев обнаружены в Житомирской области.

Всего в рядах украинской армии Covid-19 болеют 2 134 человека. Выздоровели 4 568 бойцов. Летальных случаев – 19.

Уточним, что предыдущий антирекорд по заражению коронавирусом в рядах ВСУ был установлен в конце октября. Тогда за сутки подтвердился 171 случай заболевания Сovid-19.

Напомним, в Украине, по состоянию на утро субботы, 7 ноября, подтвердились 10 764 новых случаев заражения коронавирусом, это новый антирекорд.

Также мы писали, что в Киеве подтвердились 854 новых случая заболевания. Младшему пациенту - всего два дня.