Сегодня, 7 ноября, антикоррупционные активисты устроили мини-майдан у дома главы Конституционного суда.
Они предлагают Александру Тупицкому "валить в Ростов". Организаторы - "Автомайдан" и "Центр противодействия коррупции". Акцию анонсировал глава ЦПК Виталий Шабунин еще на неделе.
Поводом стала отмена КСУ главных статей антикоррупционного законодательства. Их признали неконституционными. Это вызвало гнев западных посольств и активизацию связанных с ними структур в Украине. Которые сегодня едут к дому Тупицкого.
Возбуждение "соросят" вызвано тем, что антикоррупционные законы позволяли держать на крючке Запада украинских чиновников и депутатов. Именно по этой причине (а не ради посадок, которых нет) активисты устроили настоящую травлю судей.
Сначала они забросали петардами здание Конституционного суда. А сегодня отправились домой к главному судье.
Это классическое давление на суд и в любой цивилизованной стране мира жестко пресекается. Но не в Украине. Проследили за поездкой к Тупицкому в режиме онлайн.
Прямой эфир
14:47 Видео потасовок с полицией у дома главы КСУ.
14:35 В соцсетях обсуждают виселицу для Тупицкого.
"Полудурки с виселицей для судей. Когда вас закроют, пожаловаться будет некуда, так как суд уничтожен. Что такое закон будет определять лично сержант Пэтрэнко с 3 классами образования и месяцем строевой подготовки в школе милиции", - пишет журналист Владислав Бовсуновский.
14:27 Митинг окончен.
14:14 Зажгли файера и кричат "Тупицкий в Ростов"!
14:07 Периодически нестройными голосами кричат "Тупицкий в отставку!"
14:04 Микрофон взял Соболев. Говорит, что надо увеличить кворум для принятия решений в суде до 15. Это заблокирует работу важнейшего органа власти, но Соболев уверен, что "это обезопасит народ Украины".
14:00 Шабунин выступает. Считает, что цель КСУ - "оставить Украину с российской агрессией один на один".
13:53 Митинг начался, виселицу выкатили в центр, начали говорить в микрофон.
13:50 Формальный повод, почему не пропускают к дому Тупицкого - карантин. "Поотрывал бы нах@р погоны!", - кричит в мегафон один из автомайдановцев. Он говорит, что служил в АТО.
13:49 На месте находится экс-нардеп Владимир Парасюк.
13:45 Часть майдановцев пропустили через кордон полиции. Машине позволили проехать несколько метров вперед.
13:40 Сейчас активисты пытаются кошмарить полицию. Требут представляться, кричат, угрожают. Им блокируют уже и пеший проход.
13:34 На акции присутствует бывший нардеп Егор Соболев. Он требует от полиции пропустить машины Автомайдана.
13:23 Активистов не пропустили к дому главы Конституционного суда в Васильковском районе.
Полиция перегородила дорогу машинам, проходить могут только люди. Автомайдановцы кричат в мегафон: "Вы провоцируете!".
13:15 К дому Тупицкого везут виселицу. Ее фото опубликовал у себя в Facebook Шабунин.