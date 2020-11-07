Сегодня, 7 ноября, антикоррупционные активисты устроили мини-майдан у дома главы Конституционного суда.

Они предлагают Александру Тупицкому "валить в Ростов". Организаторы - "Автомайдан" и "Центр противодействия коррупции". Акцию анонсировал глава ЦПК Виталий Шабунин еще на неделе.

Поводом стала отмена КСУ главных статей антикоррупционного законодательства. Их признали неконституционными. Это вызвало гнев западных посольств и активизацию связанных с ними структур в Украине. Которые сегодня едут к дому Тупицкого.

Возбуждение "соросят" вызвано тем, что антикоррупционные законы позволяли держать на крючке Запада украинских чиновников и депутатов. Именно по этой причине (а не ради посадок, которых нет) активисты устроили настоящую травлю судей.

Сначала они забросали петардами здание Конституционного суда. А сегодня отправились домой к главному судье.

Это классическое давление на суд и в любой цивилизованной стране мира жестко пресекается. Но не в Украине. Проследили за поездкой к Тупицкому в режиме онлайн.

Прямой эфир

14:47 Видео потасовок с полицией у дома главы КСУ.

14:35 В соцсетях обсуждают виселицу для Тупицкого.

"Полудурки с виселицей для судей. Когда вас закроют, пожаловаться будет некуда, так как суд уничтожен. Что такое закон будет определять лично сержант Пэтрэнко с 3 классами образования и месяцем строевой подготовки в школе милиции", - пишет журналист Владислав Бовсуновский.

14:27 Митинг окончен.

14:14 Зажгли файера и кричат "Тупицкий в Ростов"!

14:07 Периодически нестройными голосами кричат "Тупицкий в отставку!"

14:04 Микрофон взял Соболев. Говорит, что надо увеличить кворум для принятия решений в суде до 15. Это заблокирует работу важнейшего органа власти, но Соболев уверен, что "это обезопасит народ Украины".

14:00 Шабунин выступает. Считает, что цель КСУ - "оставить Украину с российской агрессией один на один".

13:53 Митинг начался, виселицу выкатили в центр, начали говорить в микрофон.

13:50 Формальный повод, почему не пропускают к дому Тупицкого - карантин. "Поотрывал бы нах@р погоны!", - кричит в мегафон один из автомайдановцев. Он говорит, что служил в АТО.

13:49 На месте находится экс-нардеп Владимир Парасюк.

13:45 Часть майдановцев пропустили через кордон полиции. Машине позволили проехать несколько метров вперед.

13:40 Сейчас активисты пытаются кошмарить полицию. Требут представляться, кричат, угрожают. Им блокируют уже и пеший проход.

13:34 На акции присутствует бывший нардеп Егор Соболев. Он требует от полиции пропустить машины Автомайдана.

13:23 Активистов не пропустили к дому главы Конституционного суда в Васильковском районе.

Полиция перегородила дорогу машинам, проходить могут только люди. Автомайдановцы кричат в мегафон: "Вы провоцируете!".

13:15 К дому Тупицкого везут виселицу. Ее фото опубликовал у себя в Facebook Шабунин.