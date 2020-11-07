Во Всемирную организацию здравоохранения обратились еще пять стран, которые заявили о заражении норок коронавирусом.

Об этом сообщает France24.

"На настоящий момент шесть государств, а именно Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США, сообщили во Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE) о наличии вируса SARS-CoV-2 у норок на фермах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что коронавирус, в основном, передается от человека к человеку при близком контакте. Однако есть примеры, когда болезнь передавалась человеку от животного.

Напомним, в Дании забьют всех норок страны, так как оказалось, что больные коронавирусом животные могут заражать людей. Новым типом заболевания заражены уже 12 человек.

Также "Страна" писала, что власти Дании перекрыли границы региона Северная Ютландия, в котором ранее был обнаружен новый тип коронавируса у норок, и запретили выезжать жителям муниципалитета. Это сделано для того, чтобы минимизировать распространения опасного заболевания.

Исследователи считают, что мутировавший в организмах норок коронавирус, может вызвать новую пандемию, к которой люди не готовы.