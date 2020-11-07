Александр Лукашенко назвал "позорищем" выборы президента США. Скриншот из видео

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что американские выборы президента, итоги которых до сих пор не подведены, являются издевательством над демократией. 

Об этом он высказался в субботу, отвечая на вопросы журналистов после посещения Белорусской АЭС, передает БЕЛТА.

"Вы посмотрите, что творится с этими выборами (в США - Ред.). Это же позорище, издевательство над этой демократией", - сказал он.

Также Лукашенко добавил, что посмотрит, как ряд западных государств в этой ситуации будет требовать от США проведения новых выборов, как они это сделали в отношении Беларуси. "Я могу сейчас сказать: никак, побоятся", - заявил он.

Напомним, вчера Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников.

Затем вслед за Евросоюзом Канада ввела санкции против Беларуси.

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