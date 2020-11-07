Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что американские выборы президента, итоги которых до сих пор не подведены, являются издевательством над демократией.

Об этом он высказался в субботу, отвечая на вопросы журналистов после посещения Белорусской АЭС, передает БЕЛТА.

"Вы посмотрите, что творится с этими выборами (в США - Ред.). Это же позорище, издевательство над этой демократией", - сказал он.

Также Лукашенко добавил, что посмотрит, как ряд западных государств в этой ситуации будет требовать от США проведения новых выборов, как они это сделали в отношении Беларуси. "Я могу сейчас сказать: никак, побоятся", - заявил он.

Напомним, вчера Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников.

Затем вслед за Евросоюзом Канада ввела санкции против Беларуси.