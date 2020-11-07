Грузия из-за коронавируса вводит комендантский час
В Грузии с понедельника, 9 ноября, из-за увеличения числа случаев коронавируса вводится комендантский час, который будет распространяться на автомобильное и пешеходное движение с 22:00 до 05:00 в крупных городах.
Об этом на брифинге по итогам заседания координационного совета по борьбе с вирусом заявила вице-премьер Майа Цкитишвили, передает РИА Новости.
"Принято решение, что с понедельника в крупных городах страны с 22:00 до 05:00 будет ограничено передвижение. Это касается как пешеходов, так и автомобилей",- сказала она.
Напомним, ранее в Грузии на улицах и в помещениях ввели тотальный масочный режим и пообещали штрафовать нарушителей.
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