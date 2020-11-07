В Грузии с понедельника, 9 ноября, из-за увеличения числа случаев коронавируса вводится комендантский час, который будет распространяться на автомобильное и пешеходное движение с 22:00 до 05:00 в крупных городах.

Об этом на брифинге по итогам заседания координационного совета по борьбе с вирусом заявила вице-премьер Майа Цкитишвили, передает РИА Новости.

"Принято решение, что с понедельника в крупных городах страны с 22:00 до 05:00 будет ограничено передвижение. Это касается как пешеходов, так и автомобилей",- сказала она.

Напомним, ранее в Грузии на улицах и в помещениях ввели тотальный масочный режим и пообещали штрафовать нарушителей.

Также мы писали, что вчера в Румынии ввели комендантский час из-за коронавирусных антирекордов.