В субботу, 7 ноября, председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин объявил о начале автопробега к дому главы Конституционного суда Александру Тупицкому.

Соответствующий пост был опубликован на странице антикоррупционера в Facebook.

"Выезжаем к Тупицкому", - коротко говорится в сообщении.

Шабунин также сопровождал пост снимком, на котором видно передвижную гильотину. Ее установили на грузовике.

"Тут стоит напомнить ему содержание статьи 377 Уголовного кодекса Украины. "Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны"

Напомним, автопробег к дому главы КСУ Александру Тупицкому Шабунин анонсировал еще в понедельник, 2 ноября.

Ранее "Страна" рассказывала, что по поводу КСУ говорил на этой же передаче глава государства. Зеленский намекнул, что готов распустить парламент, если его фракция "Слуга народа" не поддержит законопроект о разгоне Конституционного суда.