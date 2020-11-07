Пациенты с коронавирусной инфекцией перестают быть распространителям Covid-19 после 10 дней лечения.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в субботу, 7 ноября.

"Пациенты, у которых был подтвержден Covid-19, перестают быть распространителями инфекции после 10 дней лечения, если методом ПЦР у них не определяются фрагменты РНК возбудителя или при отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов (независимо от результата ПЦР-теста)", - сказал министр.

Кроме того, решение о выписке пациента с Covid-19 принимает врач-куратор на основании отсутствия или уменьшения клинических признаком заболевания, а также на основании стойкой тенденции нормализации лабораторных показателей.

"Если нет угрозы жизни больного, он может продолжить лечение дома, и для выписки не нужно ждать негативный ПЦР-тест", - заявил Степанов.

Напомним, ранее Максим Степанов заявил, что 14% заболевших Covid-19 украинцев попадают в больницы.

Тем временем по данным на 7 ноября в Украине зафиксирован новый антирекорд: число зараженных за сутки превысило 10 тысяч.