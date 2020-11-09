С 15 ноября в Украине начинается второй раунд местных выборов. Будет решаться судьба мэров, которые вышли в финал, но не смогли победить в первом туре.

Один из ключевых городов, где состоится второй тур - Одесса: второй по значению областной центр Украины, который является морскими воротами страны.

В отличие от многих облцентров, здесь намечается интересная схватка: действующего мэра Геннадия Труханова (получил в первом туре 38,3%) и бывшего губернатора, народного депутата от ОПЗЖ Николая Скорика (19,4%).

Пока между ними двойной разрыв. Однако во втором туре отставание кандидата №2 обычно уменьшается - к нему переходят явные противники кандидата №1. Кроме того, на участки могут прийти те избиратели, которые первый тур проигнорировали, а во втором увидят перспективу смены власти.

Тем более, что негативный шлейф за действующим градоначальником Одессы очень велик, а позиции "Оппоплатформы", которую представляет Скорик, в городе достаточно прочны.

"Страна" проанализировала, чего ждать от второго тура и с каким багажом вступают в борьбу претенденты на кресло мэра.

Судьба "Капитана". Кто такой Геннадий Труханов

У Труханова нынешние выборы - уже третья "ходка" в мэры. Впервые он победил на внеочередном голосовании в 2014 году.

Накануне мэр Одессы Алексей Костусев подал в отставку, и городом более полугода руководил секретарь горсовета. После Майдана Рада назначила внеочередные выборы на 25 мая - одновременно с президентскими. Труханов их выиграл.

Затем он подтвердил свой результат на местных выборах 2015 года.

В политику Геннадий Труханов попал сравнительно недавно. По образованию он военный - закончил Одесское артиллерийское училище и с 1986 года служил на Северном Кавказе, откуда уволился после развала СССР в звании капитана.

Уже через год - в 1993 году - основал охранную компанию "Капитан". Тогда такие фирмы работали как легальное прикрытие криминальных группировок.

Труханов примерно в те же годы стал президентом украинской федерации тайского бокса. Опять же - подобные спортивные объединения были в то время "кузницей кадров" для бригад. Причем отнюдь не строительных.

О том, что артиллерист-боксер Труханов решал вопросы силового характера, говорит и следующая ступенька биографии - он отвечал за безопасность в украинском представительстве "Лукойла" (бензиновый бизнес был в те годы также одним из наиболее криминализированных).

Исследователи преступного мира Одессы и СМИ включали Труханова в ближний круг авторитета Александра Ангерта ("Ангел"). Работая с "Ангелом", "Капитан" (это прозвище приписывают самому Труханову) сошелся с еще одним влиятельным человеком в Одессе бизнесменом Владимиром Галантерником.

В политику будущий мэр заходит с 2005 года, избравшись депутатом Одесского горсовета. Через пять лет возглавил там фракцию Партии регионов. А в 2012 году прошел от нее в Раду.

Вышел из фракции, кстати, сразу после победы Майдана - 22 февраля 2014 года. После чего стал одесским городским головой.

За шесть лет мэрства Труханов заработал неоднозначную репутацию. С одной стороны, идут преобразования и стройки в городе, что часть горожан ставит ему в заслугу. С другой стороны все это сопровождается множеством скандалов вокруг незаконной застройки, "распила" и воровства средств на тендерах, коррупции и тому подобном.

Перечислим основные скандалы с Трухановым.

Уголовные дела. На Труханова их открыли несколько. Это началось еще при Порошенко и продолжалось при Зеленском. Дела распределялись на две группы: 1) хищение городского имущества и денег на тендерах 2) незаконное обогащение (плюс недостоверное декларирование).

То есть полностью коррупционные истории.

Занимались ими преимущественно НАБУ и САП. Дела то открывались, то закрывались. Всего их "Страна" насчитала около десятка.

Последняя активизация случилась год назад - уже при новом президенте. Что, судя по всему, было элементом давления на Труханова с целью либо заменить его на посту мэра, либо сделать более управляемым.

Геннадий Труханов. Фото из Facebook политика

"Слуги народа" тогда уже готовились к местным выборам и планировали поставить крупные города под свой контроль. Чего, как видим, впоследствии не вышло - не смогли выдвинуть кандидатов, которые бы имели шансы на победу.

Поэтому, учитывая, что Труханова за этот год никто не посадил, с ним, видимо, пришли к неким соглашениям. А уже после первого тура против мэра закрыли дело о недостоверном декларировании (Труханова обвиняли в том, что он не внес в декларацию имущество бывшей жены, с которой по факту проживает вместе).

Это выглядело как пас Труханову от власти накануне второго тура. Очевидно, что на данном этапе Банковая заинтересована в том, чтобы как можно меньше взял представитель ОПЗЖ Скорик. Но об этом еще пойдет речь ниже.

Российское гражданство. Мэру Одессы несколько лет назад начали приписывать российское гражданство. Сканы якобы его паспорта публиковали в Сети.

Сам Труханов эту информацию неоднократно опровергал.

Панамские бумаги. В документах "Панамского досье" (с данными о том, кто из вип-персон контролирует какие офшоры) Труханова называют владельцем более двадцати предприятий, связанных с ним лично или с его окружением. В основном через офшоры на Виргинских островах.

Среди контролируемых предприятий есть победители одесских тендеров - строительная компания "Рост" и поставляющая городской администрации песок фирма "Скво" (принадлежит его дочери Екатерине).

Санкции от России, поддержка Порошенко и националистов. В 2018 году Труханова включили в санкционный список РФ. Это произошло накануне предвыборной кампании Порошенко, которого мэр открыто поддерживал.

"Все, что мы сегодня говорим,.. что нас уважают, что нас поддерживают, что у нас высокие рейтинги… Если говорить честно, Петр Алексеевич, это благодаря вам. Вы дали возможность нам проявить свое отношение", — сказал городской голова президенту.

Интересно, что накануне местных выборов в РФ также послали мэру Одессы "черную метку".

На государственном телеканале НТВ вышел сюжет, в котором Труханова обвинили в крышевании наркотрафика через одесский порт. А также заявили, что мэр - "один з членов одесской преступной группировки, причастной к убийствам, отмыванию денег, а также контрабанде наркотиков и оружия".

Также в сюжете шла речь о том, как Труханов "крышует" одесских радикальных националистов.

Накануне выборов он начал в пиар-целях лоббировать переименование проспекта Небесной сотни в маршала Жукова. Но в сюжете НТВ заявлялось, что это лишь попытка увеличить свой рейтинг, а не принципиальная позиция мэра.

Экс-губернатор. Чем известен Николай Скорик

Кандидат от "Оппозиционной платформы - за жизнь", как и Труханов - одессит, в этом городе он родился.

По образованию - инженер, по профессии - банкир, управлял одесским "Имэксбанком", где за несколько лет сделал карьеру от замначальника отдела до председателя правления.

Уже в этом качестве Скорик числился помощником у владельца банка Леонида Климова - тогда уже народного депутата, который долгое время был главой одесской областной организации Партии Регионов.

В политике по-крупному - с 2006 года: тогда Скорик возглавил Одесский облсовет и руководил им до 2010 года. Входил в Партию регионов. То есть в тот момент был однопартийцем действующего мэра Труханова.

После победы Януковича на выборах президента Скорик стал министром финансов Крыма. А через три года возглавил Одесскую областную администрацию. С губернаторской должности был уволен сразу после Майдана в начале марта 2014 года указом и.о. президента Турчинова.

Николай Скорик. Официальное фото

Осенью того же года прошел в Раду по спискам партии "Оппозиционный блок".

Впоследствии вместе с частью ОБ, который ориентировался на Юрия Бойко вошел в "Оппозиционную платформу за жизнь".

В августе 2019-го Скорик в суде поддерживал фигурантов дела о трагедии в Одессе 2 мая – гражданина РФ Евгения Мефедова и активиста "Куликова поля" Сергея Долженкова. Его политсила ОПЗЖ внесла за них залог. Также нардеп в целом вел эту тему и помогал готовить обращения родственников погибших в Европейский суд по правам человека.

Свою кампанию Николай Скорик строит на критике действующего мэра - за поддержку Порошенко, потакание радикалам, коррупцию и воровство средств из бюджета - и продвижении общих смыслов своей партии: социальная политика, противодействие украинизации, националистам.

Также он обещает, что закупит для Одессы российскую вакцину от коронавируса.

Чем закончится второй тур в Одессе?

У Труханова, как выходца из Партии Регионов, сильное пересечение избирателя с "Оппозиционной платформой За жизнь".

И то, что он вышел во второй тур с кандидатом от ОПЗЖ, для него совершенно новая ситуация, которая несет в себе значительные риски.

На двух предыдущих выборах главными конкурентами Труханова были представители майдановского лагеря - не очень популярного в городе (в 2014 году Гурвиц, в 2015 соратник Саакашвили Саша Боровик).

Поэтому он оба раза и побеждал в первом же туре.

В этом же году мэру впервые составил конкуренцию кандидат, который работает с таким же избирателем, как и у него. Именно поэтому Труханов и не смог набрать сразу более 50% голосов.

И во втором туре его также, судя по всему, не ждет легкая прогулка даже несмотря на двухкратный разрыв в первом.

На чьи голоса могут рассчитывать кандидаты?

Посмотрим на показатели первого тура:

Геннадий Труханов - 38,35% (77 518 голосов)

Николай Скорик (ОПЗЖ) - 19,47% (39 351 голос)

Петр Обухов ("Европейская солидарность") - 11,50% (23 257 голосов)

Олег Филимонов ("Слуга народа") - 10,09% (20 388 голосов)

Сергей Кивалов - 6,19% (12 516 голосов)

Полный список здесь:

Отметим, что практически все кандидаты строили свою кампанию на критике Труханова. И голосовали за них как за альтернативу действующему мэру.

Естественно, во втором туре далеко не все их голоса уйдут Скорику. Например, избиратель занявшего третье место кандидата от партии Порошенко Обухова в выборе между Трухановым и Скориком скорее выберет Труханова. Но это теоретически. Практически же, для большинства электората "Евросолидарности" оба этих кандидата являются представителями враждебного лагеря и потому они могут просто не пойти голосовать.

То же можно сказать и про электорат Гурвица - давнего врага Труханова.

А Червоненко уже призвал своих избирателей голосовать за Скорика. Также как и не допущенный к местным выборам экс-нардеп Голубов.

Резервом голосов для Труханова могли бы стать избиратели кандидата от "слуги народа" Филимонова (10%). Тем более, что ходят упорные слухи об альянсе, который заключили между собой мэр и партия президента, который будет оформлен в коалицию в горсовете, а также о прямой поддержке, которая готова оказывать Банковая Труханову, чтоб не допустить победы представителя ОПЗЖ.

Но это, опять же теоретически. Проголосуют ли на практике избиратели кандидата от "слуг" за Труханова вопрос спорный (могут вообще не прийти голосовать).

Прямой призыв же Филимонова (или тем более Обухова) голосовать за Труханова может сыграть ему в минус, так как отвернет часть "антимайдановского" электората, который голосовал в первом туре за действующего мэра.

Что касается Скорика, то главный резерв голосов для него - это те люди, которые не пришли в первом туре на выборы (явка была очень низкая - 29,8%). Если он и его команда побудит их прийти и проголосовать во втором туре - у кандидата от ОПЗЖ будет серьезный шанс на победу.