Курьезный случай произошел в ночь на субботу, 7 ноября, в бойлерной одного из жилых домов на улице Анри Барбюса в Печерском районе столицы.

По информации источников "Страны" в полиции, преступление словно было срисовано из эпизода старой советской комедии "Джентельмены удачи", где банда беглых воров во главе с двойником главаря по кличке "Доцент" вынесла под покровом ночи из детского садика тяжеленные чугунные батареи отопления - "гармошки".

Современные "джентельмены" позарились на шесть увесистых "гармошек", сложенных сантехниками в бойлерной. В местном ЖЭКе оценили ущерб в 30 тысяч гривен.

Сейчас полиция пытается выяснить, каким образом их выкрали, ведь без транспорта такой вес унести на руках невозможно. Также есть версия, что батареи выкрали местные бомжи и сдали в приемку металлолома.

По мотивам этого анекдотичного преступления заведено уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины - "Кража с проникновением". Виновникам кражи "гармошек" грозит до 6 лет тюрьмы.

Напомним, полиция Львова задержала мужчин, которые пришли сдавать в ломбард похищенный накануне велосипед.

Также "Страна" сообщала об ограблении квартиры на столичном Печерске. Воры проникли в квартиру в переулке Гуцало, унеся с собой дорогостоящие часы и тепловизор.