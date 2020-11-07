Под Ровно коп пытался продать должность начальника отдела полиции за 100 тысяч долларов. Фото
В Ровенской области под процессуальным руководством прокуратуры по факту мошенничества в особо крупных размерах был задержан полицейский и его пособник.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram-канале.
Как установило следствие, сотрудник ГУ Нацполиции в Ровенской области вместе с сообщником за денежное вознаграждение обещали решить вопрос кадровых назначений на руководящие должности в районных и межрайонных отделах полиции в области.
"Правоохранители задержали их во время получения 25 тысяч долларов США "аванса" от сотрудника Управления патрульной полиции Ровно за назначение его на должность руководителя одного из межрайонных отделов полиции области. В целом эту должность они "оценили" в 100 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее следователь полиции в Мелитополе требовал 3 000 долларов взятки за беспрепятственное закрытие уголовного дела.
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