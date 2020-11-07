В Ровенской области под процессуальным руководством прокуратуры по факту мошенничества в особо крупных размерах был задержан полицейский и его пособник.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram-канале.

Как установило следствие, сотрудник ГУ Нацполиции в Ровенской области вместе с сообщником за денежное вознаграждение обещали решить вопрос кадровых назначений на руководящие должности в районных и межрайонных отделах полиции в области.

"Правоохранители задержали их во время получения 25 тысяч долларов США "аванса" от сотрудника Управления патрульной полиции Ровно за назначение его на должность руководителя одного из межрайонных отделов полиции области. В целом эту должность они "оценили" в 100 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее следователь полиции в Мелитополе требовал 3 000 долларов взятки за беспрепятственное закрытие уголовного дела.

Также мы писали, что СБУ задержала на взятке в 10 000 долларов главу Черниговской РГА.