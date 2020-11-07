В понедельник, 9 ноября, Словакия, которую украинский Минздрав внес в список стран "красной" зоны, закрывает несколько пунктов пропуска на границе с Украиной.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины.

Так, с 09:00 понедельника, 9 ноября, будет временно закрыт пункт пропуска "Вельке Слеменце". С украинской стороны это "Малые Селменцы". Также прекращается работа пункта пропуска "Убля" (с украинской стороны – "Малый Березный").

А в пункте пропуска "Вышне Немецое" (с украинской стороны – "Ужгород") людей будут принимать с 08:00 до 20:00.

При въезде в Словакию необходимо будет обязательно пройти антигенный тест на коронавирус и самоизоляцию.

Напомним, при вылете во Францию украинцам нужно будет показывать отрицательный тест на Covid-19.

Также "Страна" рассказывала, что с 1 ноября Беларусь закрыла границы на въезд для всех иностранцев из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом.